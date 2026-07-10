В Когалыме благоустраивают новый сквер

Фото: администрация Когалыма

В третьем микрорайоне Когалыма появится новое общественное пространство - сквер площадью 8 тысяч квадратных метров. Он раскинется около улиц Ленинградской и Молодёжной. Все работы будут завершены уже этим летом, сообщили в админитсрации города.

Наряду с комфортной зоной отдыха здесь появятся поле для футбола и баскетбола, детские игровые площадки, а также пространство для занятий спортом с уличными тренажёрами.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья оборудуют специальную игровую площадку. Подрядчик уже установил асфальто-бетонное покрытие и скоро установит малые архитектурные формы.

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