В югорской деревне Шапша завершен капитальный ремонт канализационной насосной станции

Фото: департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Ханты-Мансийского района

Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Ханты-Мансийского района сообщает о том, что в деревне Шапша завершился капитальный ремонт канализационной станции.

Специалисты заменили на новые погружные насосы с электродвигателями, смонтировали вентили, задвижки, затворы и обратные клапаны для регулирования потока сточных вод. Кроме того, был проложен трубопровод из стальных электросварных труб и установлен новый шкаф управления и регулирования, пускорегулирующие аппараты и устройства плавного пуска, смонтировали консольный кран для подъёма и перемещения грузов в пределах КНС.

Проведенный ремонт позволит предотвратить возможные аварийные ситуации и сбросы за счёт автоматизации технологических процессов.

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