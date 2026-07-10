В Югорске 37 спасателей тушили частично расселенный дом

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Пожар в многоквартирном двухэтажном деревянном частично расселенном доме произошел 9 июля ближе к вечеру. На место немедленно выехали пожарные расчеты. Жертв удалось избежать.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Мира поступило на пульт диспетчера в 17:45. В 18:00 пожар был локализован, в 18:13 ликвидировано открытое горение. В итоге повреждены кровля и второй этаж на площади 80 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет. К тушению привлекались 8 единиц спецтехники и 37 человек личного состава МЧС России. Причину пожара установят дознаватели.

МЧС России напоминает:

- не оставляй включённые электроприборы без присмотра;

- не перегружай электросеть – используй только исправные розетки и удлинители;

- следи за состоянием проводки: нагрев, искрение, запах гари – повод вызвать электрика;

- не включай в одну розетку несколько мощных приборов;

- установи в квартире автономный дымовой пожарный извещатель – он разбудит даже ночью.

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