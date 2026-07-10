В Мегионе к 6 годам тюрьмы за сбыт наркотики приговорили жителя Самарской области

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Мегионский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Самарской области. Мужчина признан виновным сразу по двум статьям уголовного кодекса: покушение на незаконный сбыт наркотиков, с использованием сети «Интернет», в крупном размере и легализации денег, полученных в результате совершения им преступления.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, с декабря 2025 года самарец сбывал синтетические наркотики через «тайники – закладки» на территории городов Мегиона и Нижневартовска. В один из таких моментов его задержали полицейские. Наркотики были изъяты.

Кроме того, самарец легализован полученный доход путем совершения финансовых операций.

Суд назначил наркосбытчику наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Легализованный доход и его сотовый телефон конфискованы в доход государства.

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