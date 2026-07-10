На новом мосту «Звезда Оби» под Сургутом на 4 часа полностью перекроют движение транспорта

Фото: Управление автомобильных дорог Югры

Управление автомобильных дорог Югры сообщает о введении временного ограничения движения автомобильного транспорта на новом автодорожном мосту «Звезда Оби», расположенном под Сургутом.

Движение перекроют на 4 часа. Важно, что это будет происходить ночью. Причиной тому - работы по плановому обследованию моста.

- С 16.07.2026 г. по 17.07.2026 г. на автодорожном мосту «Звезда Оби», расположенном на км 40+321 автомобильной дороги «Югра», участок «Южный обход г. Сургута» с 01-00 до 05-00 будет полностью перекрываться движение автотранспорта по мосту, - говорится в сообщении.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании проезда по мосту и автомобильной дороге.

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