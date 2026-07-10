В Радужном введен особый противопожарный режим

Власти города Радужного Ханты-Мансийского автономного округа -Югры с 8 июля по 16 июля ввели особый противопожарный режим.
В указанный период жителям и гостям города запрещено при посещении лесов и в СНТ разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и сухостой, проводить огневые работы. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрена повышенная административная ответственность.
Добавим, что такой же режим до 18 июля введен в Нижневартовском районе Югры.
В случае возникновения пожароопасной ситуации необходимо немедленно сообщить об этом в ЕДДС по телефону: 112.
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