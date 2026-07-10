Житель Нягани пнул в лицо полицейского и поехал на 1,2 года в тюрьму

Фото: Суды Югры

В мае текущего года в полицию позвонила жительница Нягани и сообщила, что ее 41-летний пьяный ранее судимый сожитель устроил дома разборки и воспитывает ее кулаками. На место тут же отправились полицейские, один из которых тоже «отведал» гостеприимства кухонного бойца.

По данным «Судов Югры», когда по указанному адресу прибыли сотрудники полиции, они обнаружили пьяного мужчину. На требования полицейских предъявить документы и покинуть квартиру, в которой он не был прописан, уголовник оказал сопротивление и пнул ногой в лицо одного из стражей порядка.

Суд назначил виновному назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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