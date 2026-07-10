Сегодня станет чуть прохладнее: погода в Югре 10 июля 2026 года

Фото: правительство ХМАО-Югры

В пятницу, 10 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду с порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха составит +24...+29 градусов, местами +14...+19 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-7 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +25 градусов, вечером +17 градусов.

В Сургуте переменная область, без осадков. Ветер северо-западный, северный, северо-восточный 4-10 метров в секунду. Сейчас +21 градус, днем +23 градуса, вечером +15 градусов.

В Нижневартовске пасмурно, до полудня – дождь, гроза, после – без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-5 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +21 градус, вечером +13 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +23 градуса, вечером +16 градусов.

В Когалыме переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-12 метров в секунду. Утром на термометре +17 градусов, днем +19 градусов, вечером +14 градусов.

В Нягани переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 2-6 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +28 градусов, вечером +21 градус.

В Мегионе пасмурно, дождь с грозой, к вечеру - переменная облачность и без осадков. Ветер южный, северо-западный, северный, северо-восточный 3-12 метров в секунду. Сейчас +21 градус, днем +17 градусов, вечером +12 градусов.

В Радужном пасмурно, дождь с грозой, к вечеру переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, северо-восточный 3-10 метров в секунду. Утром +13 градусов, днем +14 градусов, вечером +11 градусов.

В Лангепасе пасмурно, дождь с грозой, к вечеру - переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, северный, северо-восточный 3-11 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +19 градусов, вечером +13 градусов.

В Лянторе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный, северо-восточный 3-9 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +23 градуса, вечером +16 градусов.

В Урае переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +27 градусов, вечером +20 градусов.

В Белоярском переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 1-7 метров в секунду. Сейчас +20 градусов, днем +26 градусов, вечером +19 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, есть вероятность дождя. Ветер северо-западный, северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +23 градуса, вечером +15 градусов.

В Югорске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, восточный 1-6 метров в секунду. Сейчас +23 градуса, днем +28 градусов, вечером +21 градус.

В Покачах до обеда пасмурно, слабый дождь, после - переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 4-11 метров в секунду. Сейчас +19 градусов, днем +18 градусов, вечером +13 градусов.

В Советском переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, восточный 1-6 метров в секунду. Сейчас +22 градуса, днем +28 градусов, вечером +21 градус.