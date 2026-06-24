В Сургуте «Городские тепловые сети» продолжают подготовку к отопительному сезону 2026–2027 годов

Фото: пресс-служба СГМУП «ГТС

«Городские тепловые сети» продолжают подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов. Комплекс мероприятий направлен на повышение надежности системы тепловодоснабжения и обеспечение бесперебойной работы энергообъектов

В ходе ремонтной кампании запланирована замена 7 километров сетей тепловодоснабжения. Приоритетность объектов определяется с учетом нормативного срока эксплуатации трубопроводов, а также количества выявленных функциональных отказов. Как отметила заместитель главного инженера по строительству и ремонту объектов Евгения Маратканова, подготовка к отопительному сезону включает не только ремонт и обновление сетей, но и комплекс работ на объектах тепловодоснабжения.

«В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду выполняются ремонт и замена оборудования на котельных и центральных тепловых пунктах, замена тепловой изоляции трубопроводов, ремонт тепловых камер, гидравлические испытания и промывка сетей теплоснабжения. Всего в этом году планируется подготовить 22 котельные и 101 центральный тепловой пункт, а также выполнить ремонт 58 тепловых камер и 17 дренажных колодцев», — сообщила Евгения Маратканова.

Общий объем финансирования мероприятий в 2026 году составляет 577 млн рублей, без учета НДС. Работы по ремонту и замене тепловых сетей будут проводиться на проспекте Мира, улицах Островского, Нефтяников, Крылова, Сибирской, Киртбая и бульваре Писателей. Завершить все работы, включая восстановление нарушенного благоустройства и передачу объектов владельцам территорий, планируется до 7 октября.

Часть мероприятий по подготовке к зиме реализуется с привлечением средств бюджетных средств. В частности, на замену участка магистральной тепловой сети по улице Университетской — от улицы Ивана Захарова до улицы Инженерной — предусмотрено 19,9 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет собственных средств предприятия, а также средств окружного и городского бюджетов. Данный участок является одним из ключевых объектов ремонтной кампании, поскольку обеспечивает ресурсом микрорайоны 31Б и 30А.

По словам заместителя главного инженера по сетевому хозяйству Игоря Старикова, подрядная организация уже завершила подготовительный этап работ. «В настоящее время выполнены подготовительные мероприятия. Следующим этапом станет демонтаж существующих сетей. Согласно условиям договора завершить работы с полным восстановлением благоустройства планируется не позднее 15 сентября», — отметил Игорь Стариков.

После завершения работ значительно повысится надежность теплоснабжения 15 многоквартирных домов, а также двух спортивных объектов — дворца боевых искусств и спортивного комплекса с универсальным игровым залом. «За последние семь лет эксплуатации на этом участке было зафиксировано два функциональных отказа на подающем трубопроводе. Основной причиной стал высокий уровень грунтовых вод, который способствовал развитию очаговой коррозии, наиболее выраженной в нижней части трубопровода, что привело к утонению стенок труб», — пояснил Игорь Стариков.

Реализация комплекса мероприятий по подготовке к отопительному сезону позволит повысить надежность системы, снизить риск возникновения технологических нарушений и обеспечит стабильное тепловодоснабжение жителей города в осенне-зимний период 2026–2027 годов.