Трое югорчан под видом коммунальщиков обманули 6 пенсионеров

Фото: Суды Югры

Трое жителей Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры под видом сотрудников коммунальных служб проникали в дома пожилых людей и разводили их на деньги. Следователи насчитали шесть эпизодов. Недавно злоумышленникам вынесли приговор.

По данным «Судов Югры», под предлогом проверки систем вентиляции двое злоумышленников проникали в квартиры пенсионеров. А далее начинался спектакль. Они инсценировали поломку оконного проема или двери, после чего убеждали пожилых людей вызвать мастера, роль которого исполнял один из соучастников, и оплатить его услуги. Жертвами мошеннических действий стали шесть пенсионеров. Злоумышленники выманили у них 245 000 рублей. Во время следствия, часть нанесенного ущерба была возмещена.

Суд назначил двоим подсудимым наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком. Еще одному подсудимому, являющемуся единственным родителем, наказание отсрочено до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и взыскал с подсудимых 235 000 рублей. Автомобиль УАЗ, использовавшийся злоумышленниками для передвижения, конфискован в доход государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сургуте с виновника смертельного ДТП взыскали почти 3 млн рублей

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.