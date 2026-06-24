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НовостиОбщество24 июня 2026 10:15

В Лангепасе осужден свердловчанин за поддельные водительские права

За поддельные водительские права в Лангепасе осудили свердловчанина
Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

Фото: Суды Югры

Лангепасский городской суд вынес приговор 29-летнему жителю Екатеринбурга. Мужчина признан виновным в покупке и хранении заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего право.

По данным «Судов Югры», в апреле 2025 года свердловчанин купил за 47 000 рублей поддельные водительские права на свое имя. Мужчина хотел купить автомобиль, но не желал тратить время и деньги на обучение в автошколе и сдачу экзаменов. В мае 2025 года свердловчанин на автомобиле знакомой отправился на свадьбу к приятелю в город Лангепас, где его остановил инспектор Госавтоинспекции. У стража порядка возникли подозрения по поводу документа. Права отправили на экспертизу, где выяснилось, что они были изготовлены не по технологии производства Республики Кыргызстан.

Суд назначил свердловчанину наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

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