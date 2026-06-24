В Югре 115 студенток оформили пособия по беременности и родам

Фото: Соцфонд ХМАО-Югры

Отделение Социального фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры оформило пособия по беременности и родам для 115 студенток региона с начала 2026 года.

Специалисты ведомства отмечают, что студентки и аспирантки очной формы обучения могут рассчитывать на дополнительную поддержку государства, независимо от того, учатся они на бюджетной или платной основе, получают пособие по беременности и родам, рассчитанное на основе прожиточного минимума. Подать заявление на эту и другие выплаты в соцфонд можно онлайн на портале госуслуг или в клиентской службе Соцфонда. Пособие выплачивается сразу за весь период отпуска.

Сумма выплат зависит от продолжительности отпуска и региона их проживания. Для оформления пособия потребуется:

- справка о беременности из медицинской организации

- справка из учебного заведения об обучении на очной форме с указанием срока отпуска по беременности и родам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Аномальная жара с ливнями и сильным ветром обрушатся на Югру 25 июня

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.