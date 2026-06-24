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НовостиОбщество24 июня 2026 9:57

В Югре 115 студенток оформили пособия по беременности и родам

Пособия по беременности и родам оформили 115 студенток из Югры
Нина БАРИНОВА
Фото: Соцфонд ХМАО-Югры

Фото: Соцфонд ХМАО-Югры

Отделение Социального фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры оформило пособия по беременности и родам для 115 студенток региона с начала 2026 года.

Специалисты ведомства отмечают, что студентки и аспирантки очной формы обучения могут рассчитывать на дополнительную поддержку государства, независимо от того, учатся они на бюджетной или платной основе, получают пособие по беременности и родам, рассчитанное на основе прожиточного минимума. Подать заявление на эту и другие выплаты в соцфонд можно онлайн на портале госуслуг или в клиентской службе Соцфонда. Пособие выплачивается сразу за весь период отпуска.

Сумма выплат зависит от продолжительности отпуска и региона их проживания. Для оформления пособия потребуется:

- справка о беременности из медицинской организации

- справка из учебного заведения об обучении на очной форме с указанием срока отпуска по беременности и родам.

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