Житель Югры подписал контракт с Минобороны и ему списали 3 млн рублей долга по ипотеке

Фото: УФССП России по ХМАО-Югре

Более 3 миллионов рублей ипотечного долга списали жителю Нижневартовска, который подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону проведения специальной военной операции.

По данным УФССП по ХМАО-Югре, 43-летний вартовчанин не оплачивал вовремя ипотечные кредиты, его квартира была в залоге у банка. Мужчине грозила потеря жилья, ведь банк уже отсудил у него жилье. Исполнительный лист поступил к приставам. Мужчине уже даже вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму более 400 тысяч рублей.

Югорчанин оказался в ловушке. Единственный способ решить свою проблему –

это пойти за деньги на СВО. Он принял решение заключить контракт с Министерством обороны. В итоге, исполнительное производство будет прекращено, ипотечный долг уже списан.

Напомним, при заключении с 1 мая 2026 года контракта о прохождении военной службы в ВС РФ на срок свыше одного года для выполнения задач специальной военной операции исполнительные производства по не исполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, должника или его супруга/супруги на сумму до 10 млн рублей прекращаются.

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