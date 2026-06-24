Какие объекты ЖКХ отремонтируют в Сургутском районе в 2026 году? Ответ главы Андрея Трубецкого

Фото: администрация Сургутского района

Сразу в нескольких поселениях Сургутского района реализуется программа по обновлению систем жилищно-коммунального хозяйства. Как рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой на своей страничке в социальной сети, приоритетная задача – обеспечить надежность инженерных сетей в условиях активной застройки и подготовить их к предстоящему отопительному сезону.

По словам Андрея Трубецкого, в пятом микрорайоне Лянтора обновляют канализационную станцию, в Сайгатиной – резервуар для чистой воды, на котельной Ульт-Ягуна заменят экономайзер, а в Тром-Агане установят два новых котла. Оборудование уже изготовлено, монтаж планируется в июле.

– Сезонный капитальный ремонт охватит 13 объектов. Параллельно на всех 27 котельных пройдет ревизия оборудования, промывка и опрессовка систем, а также плановые текущие работы, – сказал глава муниципалитета.

Фото: администрация Сургутского района

Большой объем работ выполняется при финансовой поддержке администрации Сургутского района. На ремонт объектов ЖКХ в 2026 году выделено 195,8 млн рублей, из которых 73,7 млн рублей – деньги окружного бюджета, 122,1 млн рублей – средства Сургутского района.

Одним из ключевых объектов этого сезона является канализационная насосная станция №5 в Лянторе, которую построили в начале 2000-х годов по устаревшей схеме. Этот объект работал в «мокром» режиме, когда погружной насос находится непосредственно в перекачиваемой среде. По словам заместителя директора по производству-начальник отдела ПТО ЛГ МУП «УТВиВ» Вадима Габсалямова, сейчас объект переводят на более надежный «сухой режим».

– Специалисты обустраивают машинное отделение с двумя насосными агрегатами. Их преимущество в том, что при выходе из строя одного можно запустить резервный, не прекращая подачу ресурсов. Раньше на период ремонта приходилось отключать многоквартирные дома. Теперь благодаря смонтированному металлическому каркасу аварийная бригада сможет в любое время года спуститься в машинный зал и провести обслуживание, не доставляя неудобств жителям, – рассказал он.

КНС-5 – последняя из 27 станций Лянтора, которая работала по устаревшей технологии. Во время ремонта изготовили и установили металлический каркас машинного отделения, купили новые насосные агрегаты, идет полная замена технологической обвязки. Земляные работы осложнялись высоким уровнем грунтовых вод – для осушения участка применялись вакуумные установки и иглофильтры. Несмотря на это, подрядчик опережает график. Контракт подписали в марте, строительно-монтажные работы начались в первых числах июня, завершить их планируется до конца июля.

Как отметил глава Лянтора Алексея Луценко, параллельно в пятом микрорайоне строят три 25-этажки и спортивный комплекс. Новая насосная станция будет обслуживать и эти дома, и социальные объекты.

– Мы ежедневно контролируем процесс. А в перспективе здесь запланированы бассейн, музыкальная школа, школа – мощности обновленной КНС должно хватить на все растущие потребности, – добавил он.

По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, в нескольких поселениях уже закончился или находится в активной фазе ремонт тепловых сетей, сетей водоснабжения и котельного оборудования. Например, в Федоровском уже закончилась подготовка трубопроводов для укладки, сварки и опрессовки, подрядчики начали работы в Нижнесортымском, Русскинской и Ульт-Ягуне, такие же работы пройдут и в Угуте. Всего планируется заменить около двух км сетей тепловодоснабжения.

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