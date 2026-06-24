В Когалыме продолжаются поиски утонувшего 3 дня назад мужчины

Фото: ЧП Когалым

Трагедия на воде произошла в Когалыме 21 июня. На реке Ингу-Ягун в районе посёлка Фестивальный при купании утонул мужчина 1994 года рождения. Поиски его тела продолжаются до сих пор.

Спасатели обследовали дно на площади уже 3 тысяч квадратных метров. Поиск усложнен сильным течением реки, мутной водой и множеством коряг на дне. Тело ищут около 20 человек, среди которых водолазы, сотрудники МЧС и волонтеры.

МЧС Югры призывает всех жителей и гостей округа быть предельно внимательными при отдыхе у воды:

- купайся только в специально оборудованных местах – там дежурят спасатели, а дно обследовано;

- не заходи в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не оставляй детей у воды без присмотра – даже на несколько минут;

- не ныряй в незнакомых местах – под водой могут быть коряги, камни и другие опасные предметы.

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