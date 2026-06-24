В Сургуте с виновника смертельного ДТП взыскали почти 3 млн рублей

Фото: Суды Югры

Пьяный житель Сургута угнал чужой автомобиль и врезался в автобус. В машине вместе с ним находился его друг, который погиб от множественных травм. При этом у пьяного угонщика не было прав.

По данным «Судов Югры», в результате ДТП пассажир скончался от полученных повреждений из-за сочетанной травмы головы, туловища и конечностей. Суд назначил виновнику наказание за два преступления в виде лишения свободы на срок 8 лет.

Также судом удовлетворен иск матери погибшего пассажира, по которому с виновника ДТП взысканы в счет возмещения материального ущерба 229 520 рублей, компенсация морального вреда – 2 500 000 рублей, а также 123 800 рублей на оплату услуг представителя. В итоге обвиняемому надо выплатить 2 853 320 рублей.

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