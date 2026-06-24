Сказал «Фас!» и кинулся в драку: Житель Нефтеюганска натравил на полицию собаку

Югорчнаин натравил на полицию собаку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Драка между мужем и женой произошла 20 июня. Избитая жена вызвала на место семейных разборок полицию, но сдаваться ее избранник без боя на захотел. Он натравил на полицейских своего пса. Крикнул собаке: «Фас!», а затем начал материться и оказывал активное сопротивление.

По данным «Судов Югры», мужчина выражался нецензурной бранью, требовал сотрудников полиции покинуть квартиру, собственником которой он не является. Еще он угрожал нападением собаки без намордника, подавал команду «Фас» и, держа оскаленную собаку перед собой, угрожающе наступал на сотрудника полиции. На требования прекратить сопротивление не реагировал.

Постановлением Нефтеюганского районного суда ХМАО - Югры нефтеюганец признан виновным и ему назначено наказание в виде административного ареста на 4 суток.

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