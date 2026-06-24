В Югре действуют 12 пожаров на площади 337 га

Фото: Авиалесоохрана Югры

Авиалесоохрана Югры выдала информацию о лесных пожарах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на утро 24 июня.

По данным ведомства, в настоящее время действуют 12 лесных пожаров в Нижневартовском и Сургутском районах на общей площади 337,31 га. Шесть пожаров уже локализованы на площади 218,31 га. На тушении работают 171 человек, а также задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников.

За последние сутки в Югре возникло 10 лесных пожаров, один из них ликвидирован на площади 800 соток.

Всего за 2026 год в регионе зарегистрировано 177 лесных пожаров на общей площади 8993,55 га и 25 ландшафтных пожаров на общей площади 1698,26 га. Добавим, что в Нижневартовском районе до 10 июля введен особый противопожарный режим.

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