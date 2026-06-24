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НовостиОбщество24 июня 2026 5:56

Любитель пьяной езды из Югры лишился BMW

В Югре любитель пьяной езды лишился BMW
Нина БАРИНОВА
Автомобиль нарушителя пойдет в доход государства

Автомобиль нарушителя пойдет в доход государства

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Житель сельского поселения Солнечный Сургутского района по приговору суда лишился автомобиля, которым он управлял в состоянии опьянения уже не первый раз.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию. В феврале 2026 года пьяный водитель был задержан за рулем сотрудниками ГИБДД.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 240 тысяч рублей. Кроме того, у осужденного в доход государства конфискован автомобиль BMW, которым он управлял в момент совершения преступления.

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