Неуправляемого подростка из Нягани отправили в детскую колонию

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних при полиции Нягани приняли решение об отправке неуправляемого подростка 2014 года рождения в специальное учебно воспитательное учреждение закрытого типа. Мера применена в интересах самого подростка, и чтобы он не нанес большего ущерба окружающим.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, подросток совершил только официально 11 правонарушений. Он систематически игнорировал профилактические меры и вновь шел на хулиганство и преступления. С июня 2024 года по декабрь 2025 года подросток совершил серию краж, в том числе велосипеда, самокатов, электросамокатов различных марок, а также мотоцикл «Юпитер». Кроме того, зафиксированы неоднократные случаи краж в магазинах города. Он избил подростка. Дома хулиган почти не появляется, не ночует, бродяжничает.

- С учётом асоциального характера поведения подростка и в целях его исправления полицейские инициировали помещение несовершеннолетнего в специальное учебно воспитательное учреждение закрытого типа сроком на 3 года. Данная мера направлена на изоляцию юноши от негативного влияния среды и создание условий для коррекции поведения и социальной адаптации, – отметили в ведомстве.

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