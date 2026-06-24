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НовостиОбщество24 июня 2026 5:33

В Радужном после вмешательства прокуратуры отремонтировали игровые площадки

Игровые площадки в Радужном отремонтировали после вмешательства прокуратуры
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

«Убитые» детские площадки во дворе города Радужный вызвали вопросы у сотрудников местной прокуратуры. Игровое оборудование несло опасность для детей, поэтому ведомство организовало проверку.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, проверка показала нарушения технического состояния детского оборудования на площадках, расположенных на территории города. Игровые и спортивные элементы имели повреждения, были неустойчиво закреплены. Все это могло стать причиной получения трав детьми или привести к более тяжким последствиям. В этой связи прокурор внес представление руководителю учреждения, ответственному за содержание детских игровых и спортивных площадок, которое рассмотрено и удовлетворено.

На сегодня все опасные площадки отремонтированы.

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