За разгром караоке-бара житель Радужного отделался условным сроком

Фото: Суды Югры

Пьяный и ранее судимый житель Радужного взял молоток и разгромил караоке-бар, который принадлежал его приятелю. В итоге мужчина даже не сядет за решетку за свое поведение.

По данным «Судов Югры», радужнинца обвинили в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, из хулиганских побуждений. Он разбил молотком стеклопакеты входной двери и входной группы, окно, а также полотно двери караоке-бара «Прайм», обидевшись на то, что друг – владелец заведения, не приехал с ним на встречу. Ущерб составил 62 300 рублей.

На суде уголовник вину признал частично. Так как у него оказались маленькие дети и он уже выплатил нанесенный ущерб суд назначил ему наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно. При этом пьяное состояние суд не посчитал отягчающим обстоятельством.

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