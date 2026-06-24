Аэродром в Игриме не смог вовремя принять самолет из Тюмени

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту введенных ограничений на прием воздушных судов на аэродроме Игрим Берёзовского района 23 июня в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, в связи с дождями и снижением коэффициента сцепления взлетно-посадочной полосы аэропорта Игрим были введены ограничения на прием воздушных судов. По этой причине рейс 131 авиакомпании «ЮТэйр», следующий по маршруту Тюмень (Рощино) – Игрим не смогл приземлиться в назначенное время.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В настоящее время организована проверка деятельности оператора аэродрома. Прокурор оценит соблюдение требований законодательства о содержании и эксплуатации аэродрома, а также достаточности мер, принятых для обеспечения безопасности полетов в сложных метеоусловиях.

Кроме того, взято на контроль соблюдение авиапредприятиями прав пассажиров рейсов соответствующих направлений.

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