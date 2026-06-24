Почти всюду дожди и до +34 градусов: погода в Югре 24 июня 2026 года

Фото: Типичный краб Нижневартовск

В среду, 24 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность, местами кратковременный дождь, в западных районах кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза, град. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду с порывами до 17-22 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +29...+34 градусов, местами +21...+26 градусов.

В Ханты-Мансийске солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-10 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +30 градусов, вечером +21 градус.

В Сургуте переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2-9 метров в секунду. Сейчас +28 градусов, днем +32 градуса, вечером +24 градуса.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Утром +28 градусов, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Нефтеюганске переменная облачность, возможен дождь. Ветер юго-восточный 2-9 метров в секунду. Утром +28 градусов, днем +32 градуса, вечером +24 градуса.

В Когалыме переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2-9 метров в секунду. Утром на термометре +26 градусов, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Нягани переменная облачность, небольшие дожди. Ветер юго-восточный, южный 3-9 метров в секунду. Утром +25 градусов, днем +29 градусов, вечером +22 градуса.

В Мегионе переменная облачность, небольшие дожди. Ветер юго-восточный, восточный 1-8 метров в секунду. Сейчас +29 градусов, днем +32 градуса, вечером +24 градуса.

В Радужном переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный 2-8 метров в секунду. Утром +27 градусов, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Лангепасе переменная облачность, слабые дожди. Ветер юго-восточный, восточный, южный 2-8 метров в секунду. Утром +28 градусов, днем +32 градуса, вечером +23 градуса.

В Лянторе переменная облачность, возможен дождь. Ветер юго-восточный 3-9 метров в секунду. Утром +28 градусов, днем +32 градуса, вечером +25 градусов.

В Урае переменная облачность, до обеда - дожди. Ветер юго-восточный, южный 3-9 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +26 градусов, вечером +20 градусов.

В Белоярском переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-10 метров в секунду. Сейчас +25 градусов, днем +30 градусов, вечером +23 градуса.

В Пыть-Яхе переменная облачность, слабый дождь. Ветер юго-восточный 3-9 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +32 градуса, вечером +23 градуса.

В Югорске переменная облачность, ливень с грозой, дожди. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Сейчас +21 градус, днем +25 градусов, вечером +20 градусов.

В Покачах переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный 2-8 метров в секунду. Сейчас +27 градусов, днем +32 градуса, вечером +23 градуса.

В Советском переменная облачность, дожди. Ветер юго-восточный 3-9 метров в секунду. Сейчас +20 градусов, днем +26 градусов, вечером +20 градусов.