АО «Транснефть – Сибирь» стало призером Всероссийской премии «СоУчастие»

Фото: «АО – Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» стало лауреатом XI Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови и костного мозга «СоУчастие». Награду от имени АО «Транснефть – Сибирь» получил ведущий специалист отдела информационной безопасности, Почетный донор России Марсель Корнет. Его многолетняя приверженность донорскому движению, личный пример и активная общественная позиция вдохновляют коллег и помогают развивать донорство в коллективе. Особенно символично, что эта награда была вручена в преддверии Всемирного дня донора крови.

«Корпоративное донорство – это не просто лозунг, это коллективный труд и гражданская позиция работников системы «Транснефть». Мы с особой благодарностью относимся к столь высокой награде. Это для нас своего рода маяк, указывающий, что в своей корпоративной практике мы идем в правильном направлении», – отметил Марсель Корнет.

Фото: «АО – Транснефть – Сибирь»

Церемония награждения состоялась в Москве в театре «У Никитских ворот» и собрала более 200 гостей со всей России – представителей медицинского, донорского, бизнес сообществ, органов власти и общественных организаций, волонтеров. На XI Всероссийскую премию «СоУчастие» было подано 336 заявок из 67 регионов России. Победители и лауреаты отмечены в 12 номинациях.

АО «Транснефть – Сибирь» реализует благотворительные и волонтёрские проекты по поддержке детей, ветеранов, многодетных семей участников специальной военной операции и людей с ограниченными возможностями здоровья, развивает корпоративное донорство, участвует в экологических и патриотических акциях, а также оказывает помощь социальным учреждениям и способствует развитию инфраструктуры в регионах присутствия компании.