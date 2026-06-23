Жителей Нижневартовска приглашают на танцы под пластинки

Фото: Молодежный центр Нижневартовска

Молодежный центр Нижневартовска приглашает жителей на музыкально танцевальный вечер под названием «Вечеринка под пластинки». Танцы будут под открытым небом в парке Победы. Начало в среду, 24 июня, в 18 часов. Ограничения по возрасту особо нет: 6+.

В программе прозвучат мелодии советских времен, авторские композиции вартовчан и ожидаются яркие творческие номера.

- Погрузитесь в ностальгическую атмосферу, потанцуйте под мелодии прошлых лет и откройте для себя новые грани знакомых песен, – предлагают организаторы вечеринки.

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