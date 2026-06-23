Житель Нефтеюганска задержан за кражу документов у пенсионера

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Нефтеюганец пришел в магазин и заметил на прилавке пакет, который он зачем-то прихватил с собой. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции Нефтеюганска с заявлением о краже пакета с личными документами обратился 64-летний местный житель. В пакете находились паспорт и пенсионное удостоверение. Оперативники, благодаря установленным камерам видеонаблюдения в магазине, быстро установили личность похитителя. Им оказался 42-летний ранее не судимый местный житель. Он рассказал полицейским, что взял пакет, который заметил на упаковочном столе при выходе из магазина.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Аномальная жара до +34 градусов установится в Югре на 3 дня

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.