В Нижневартовском районе введен особый противопожарный режим

Фото: департамент лесного комплекса Югры

На территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры введен особый противопожарный режим. По данным на утро 23 июня, в Югре пройдено 1976 гектаров леса. На тушении работают 150 человек, с воздуха помогает авиатехника с водосливными устройствами. Угрозы населённым пунктам в настоящее время нет.

Из-за наступившей жары и гроз в Нижневартовском районе до 10 июля введен особый противопожарный режим, во время которого запрещено разводить открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, курить на пожароопасных участках. Посещать леса пока разрешено.

Добавим, что с начала 2026 года в Югре уже сгорело 6,5 тысяч гектаров леса, два пожара произошли на особо охраняемых территориях - Юганский заповедник и природный заповедник «Малая Сосьва».

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