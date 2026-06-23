В Нижневартовске подрядчик завершает обновление улицы Северной

Фото: Северавтодор

На участке от Пермской до Интернациональной по улице Северной в Нижневартовска начался капитальный ремонт. Подрядчик Северавтодор начал снимать изношенный слой асфальта, затем он подготовит основание и уложит новое покрытие. Движение на участке в данный момент ограничено.

В Стройкомплексе Югры напомнили, что улицу Северную на участке от Интернациональной до улицы Фармана Салманова ввели в эксплуатацию еще в 2024 году. Также были завершены участки по улице Героев Самотлора и участок Салманова между улицами Ленина и Нововартовской, что связало с городом новые микрорайоны.

В 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали участок улицы Северной между Нефтяников и Чапаева протяженностью почти 1200 метров.

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