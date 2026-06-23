В Нижневартовске задержаны хулиганы, которые жестоко избили мужчину за замечание

Скрин с видео ЧП Нижневартовск. Происшествия

Все произошло вечером 22 июня во дворе многоквартирного дома по улице Интернациональной в Нижневартовске. Нетрезвая толпа молодых людей вела себя агрессивно и вызывающе. Они разбили стекло в чужом подъезде и матерились на всю улицу. К ним вышли двое жильцов дома, которые сделали хулиганам справедливое замечание. Внезапно к агрессорам присоединились еще несколько молодых людей. Они начали драку, в результате которой один из жильцов дома упал на тротуар и потерял сознание, а пьяные парни сбежали с места преступления. Полицейские по данному факту завели уголовное дело.

- Компания из четырёх человек ночью распивала спиртные напитки. Выйдя на улицу, молодые люди вели себя шумно, повредили имущество, разбив стекло на входной двери в подъезд. На шум вышли жильцы дома и сделали им замечание, после чего словесная перепалка переросла в драку. В результате телесные повреждения получил мужчина 1983 года рождения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Трое участников конфликта (1997, 2002 и 2003 г. р.) задержаны. Четвёртый участник, 2006 года рождения, привлечён к административной ответственности за мелкое хулиганство, – прокомментировали в УМВД по ХМАО-Югре.

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