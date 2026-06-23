За распространение наркотиков житель Урая отправился на нары на 7 лет

Фото: Суды Югры

Урайский городской суд вынес приговор местному наркодилеру. Мужчина отправится в колонию строгого режима на 7 лет.

По данным «Судов Югры», житель Урая через мессенджер связался со злоумышленником, который предложил ему преступный заработок. С января по февраль 2026 года в Урае северянин оборудовал тайники-закладки с наркотиками, которые затем продавались наркозависимым югорчанам. В арендованной мужчиной квартире полицейские обнаружили еще четыре свертка с запрещенкой. На суде ураец вину признал полностью, но от дачи показаний

отказался.

Суд назначил ему наказание ниже низшего предела - 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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