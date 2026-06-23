В ХМАО 23 июня горят леса на площади почти 2000 га

Фото: Авиалесоохрана Югры

На утро 23 июня в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действуют 6 лесных пожаров в Нижневартовском районе на общей площади 1976,1 га.

Три пожара уже локализованы на площади 1957 га. В тушении задействованы 150 человек, а также самолёты и вертолёты для доставки работников. Об этом сообщает Авиалесоохрана Югры.

Всего за сутки было зарегистрировано четыре лесных пожара, один из которых был ликвидирован на площади восемь га. Всего с начала года в регионе произошло 167 лесных пожаров на общей площади 8599,54 га и 25 ландшафтных пожаров на общей площади 1698,26 га.

В МЧС России по ХМАО-Югре предупредили о возможном ухудшении экологической обстановки в Нижневартовском районе из-за дымовых шлейфов и задымления населенных пунктов от действующих природных пожаров на территориях Томской области и Красноярского края.

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