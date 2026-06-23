В одном из районов Мегиона улучшили качество мобильной связи

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Около 50 тысяч жителей Мегиона в Ханты-Мансийском автономном округе получили доступ к более стабильному мобильному интернету после модернизации телеком-инфраструктуры в городе. Изменения затронули жилую застройку, образовательные учреждения и объекты городской инфраструктуры.

Дополнительный высокочастотный диапазон был введён в работу в районе улицы Нефтяников специалистами МегаФона. Изменения затронули не только жилые кварталы, но и учреждения дополнительного образования, спортивный комплекс и торговые объекты.

При проведении работ учитывались особенности городской застройки и структура потребления мобильного трафика. После обновления сети пользователи получили более стабильное соединение и улучшенное качество передачи данных. Это способствует более комфортному использованию онлайн-сервисов, обмену файлами и работе цифровых устройств, подключённых к интернету.

«При развитии сети специалисты анализируют нагрузку на инфраструктуру и особенности использования мобильной связи в разных населённых пунктах. В Мегионе проведён комплекс технических работ, направленный на повышение устойчивости сети и улучшение параметров передачи данных для абонентов», — сообщил Дмитрий Мелихов, директор МегаФона в Ханты-Мансийском автономном округе.

Помимо модернизации действующего оборудования, в Югре продолжается строительство и ввод в эксплуатацию новых базовых станций. С начала года объекты связи появились в Сургутском и Ханты-Мансийском районах, а также в ряде других населённых пунктов региона.