Юноше из Нижневартовска грозит срок и штраф до 1 млн рублей за пособничество мошенникам

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей» в отношении 18-летнего жителя Нижневартовска.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, в июле 2025 года тогда еще 17-летний вартовчанин купил у двух сверстниц банковские карты, оформленные на их имя. После он передал их вместе с доступом за деньги третьему лицу, которое использовало их для проведения незаконных финансовых операций.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Молодому человеку грозит наказание в виде штрафа в размере до 1 миллиона рублей, принудительных работ на срок до 4 лет либо лишения свободы на срок до 6 лет.

- Следственное управление напоминает, что банковские карты и доступ к личным кабинетам нередко используются злоумышленниками для совершения мошенничеств и других преступлений, а их передача третьим лицам влечет уголовную ответственность, – добавили в ведомстве.

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