Появились подробности гибели мужчины на реке Конда в Урае

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Сегодня, 23 июня, МЧС России по ХМАО-Югре сообщило о найденном на реке Когда у переправы теле мужчины. Стали известны подробности его гибели.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, 20 июня в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении жителя Урая, 1964 года рождения. Мужчина отправился купаться на реку и не вернулся. Вечером 22 июня в Урае на реке Конда его тело было обнаружено спасателями МЧС и извлечено из воды в районе переправы.

- По факту смерти мужчины следователями проводится процессуальная проверка.

При визуальном осмотре тела внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, мужчина купался в водоеме в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. В рамках проверки будут проведены необходимые экспертизы, – рассказали в ведомстве.

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