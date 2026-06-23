Пенсионер из Радужного получил украденные мошенниками деньги от новгородца

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Пенсионер из Радужного стал жертвой мошенников. Мужчине позвонили аферисты и по старой схеме развели его на почти 70 тысяч рублей. Обманутый югорчанин обратился в полицию, а после и в прокуратуру.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, по факту обращения 64-летнего жителя Радужного была проведена проверка, которая показала, что в результате действий телефонных мошенников мужчина действительно лишился своих накоплений. По данному факту в полиции было возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативники выяснили, что деньги поступили на счет, который принадлежит жителю Новгородской области - дропперу.

Прокурор обратился в суд по месту жительства владельца банковского счета с иском о взыскании неосновательного обогащения, а также процентов за неправомерное пользование чужими деньгами на сумму почти 70 тысяч рублей.

Суд иск удовлетворил. Пенсионер деньги уже получил.

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