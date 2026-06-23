Житель Лангепаса за склонение подростков к наркотикам получил 15 лет тюрьмы

Фото: Суды Югры

Молодой житель Лангепаса отправится на 15 лет в колонию строгого режима за тяжкие преступления. 20-летний югорчанин признан виновным в совершении восьми преступлений за склонение к потреблению наркотиков, сбыт наркотиков несовершеннолетним и за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

По данным «Судов Югры», в 2024 году тогда еще 18-летний обвиняемый предлагал в подъездах многоквартирных домов 15- и 16-летним подросткам попробовать наркотики, а также давал советы по их употреблению. В мае 2025 года он передал три свертка с наркотиками одному из подростков, который затем разместил «запрещенку» в тайнике для сбыта общему знакомому.

Обстоятельства склонения к потреблению наркотиков стали известны при расследовании уголовного дела, связанных с распространением наркотиков этими подростками. Трое из ребят уже отбывают лишение свободы. В отношении еще двоих – уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 000 рублей.

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