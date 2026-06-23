В Ханты-Мансийске простятся с погибшим на СВО Станиславом Поповым

Фото: Типичный Ханты-Мансийск

Еще один житель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры погиб в ходе выполнения боевого задания в зоне проведения специальной военной операции. Погиб старшина из Ханты-Мансийска Станислав Георгиевич Попов.

- С глубокой скорбью сообщаем, что в ходе Специальной Военной Операции погиб любящий муж, сын, брат, дядя и отец старшина Попов Станислав Георгиевич 09.04.1976 года рождения, – сообщают близкие в тг-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

Прощание со Станиславом состоится 29 июня в траурном зале ОКБ Ханты-Мансийска с 10:30 до 11:40. Отпевание пройдет на Восточном кладбище с 12:00 до 12:30. Захоронят бойца с воинскими почестями на Восточном кладбище в 12:40.

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