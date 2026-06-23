В аэропорту Ханты-Мансийска отменены рейсы в Казань по средам

Следите за расписанием на сайте авиакомпаний и аэропортов Фото: Наталья Гоцанюк. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Ханты-Мансийска предупреждает пассажиров, что авиакомпания «РусЛайн» внесла изменения в полетное расписание и отменила расписание по средам по маршруту «Казань – Ханты-Мансийск – Казань».

- В период с 5 августа по 21 октября 2026 года рейсы 7R696/7R695 будут отменены по средам. Пассажирам рекомендуем заранее уточнять актуальное расписание при планировании поездки, а также следить за обновлениями на официальных ресурсах авиакомпании и аэропорта, – отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Добавим, что в связи с введением в аэропортах России плана «ковер» из-за атак беспилотников, расписание авиарейсов постоянно меняется. Следите за расписанием на сайте авиакомпаний и аэропортов.

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