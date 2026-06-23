В Нефтеюганске за смертельное ДТП осужден водитель «Камаза» из Башкортостана

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Нефтеюганский районный суд вынес приговор в отношении 38-летнего жителя Республики Башкортостан, который, будучи нетрезвым, сел за руль и спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина. Мужчина признан виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, 14 сентября 2025 года нетрезвый водитель за рулем грузовика «Камаз», принадлежащим его работодателю, ехал по автомобильной дороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск». Он выехал на встречку, где в лоб столкнулся с автомобилем Kia Rio. В результате столкновения пассажирка легковушки скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Суд назначил виновнику ДТП наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, с работодателя осужденного в пользу потерпевшей стороны взыскан 1 млн рублей.

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