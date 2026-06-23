В Нижневартовске из-за торопыги на мерсе в ДТП на улице Кузоваткина пострадали 2 человека

Фото: Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло 22 июня на перекрестке Кузоваткина в Нижневартовске. Пострадали два человека.

Фото: Госавтоинспекции ХМАО-Югры

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 19:10 на улице Кузоваткина 38-летний водитель за рулем автомобиля Mersedes при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не пропустил автомобиль «ВАЗ», управлял которым 30-летний водитель. В результате ДТП водитель отечественного авто и его 43-летняя пассажирка получили травмы.

Фото: Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 1 ДТП, в котором 2 человека получили травмы. Задержано 14 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 66 водителей.

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