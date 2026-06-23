В Урае на реке Конда обнаружено тело мужчины

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре поделилось статистикой происшествий на воде за минувшие сутки. К сожалению, без трагедии не обошлось. На водных объектах было зарегистрировано одно происшествие: в Урае на 661 километре реки Конда у понтонной переправы обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

МЧС Югры призывает всех жителей и гостей округа быть предельно внимательными при отдыхе у воды:

- купайся только в специально оборудованных местах – там дежурят спасатели, а дно обследовано;

- не заходи в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не оставляй детей у воды без присмотра – даже на несколько минут;

- не ныряй в незнакомых местах – под водой могут быть коряги, камни и другие опасные предметы.

При возникновении происшествий немедленно звони по номеру 112.

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