В Нягани 27 и 28 июня из-за мероприятий ограничат движение транспорта

Фото: администрация Нягани

Два выходных подряд в Нягани для движения транспорта будут перекрывать участки, соприкасающихся с улицей Ленина. Это связано с проведением массовых мероприятий в городе. Об этом сообщает администрация города.

Так, из-за мероприятия, посвященного празднику выпускников «Белая Черёмуха», 27 июня ограничат движение транспортных средств с 11:00 до 21:00 на участке от дома №6 Третьего микрорайона до пересечения с улицей Ленина. С 14:00 до 19:00 на участке от дома №6 Третьего микрорайона до пересечения с улицей Ленина, по улице Ленина на участке от пересечения с проспектом Нефтяников до пересечения с улицей Загородных также перекроют движение транспорта.

В День Молодежи, 28 июня ограничат движение транспортных средств с 10:00 до 18:00 на участке от дома №6 микрорайона Третьего микрорайона до пересечения с улицей Ленина, а также с 18:00 до 22:00 на участке от дома №6 микрорайона Третьего микрорайона до пересечения с улицей Ленина, по улице Ленина на участке от дома №5 Первого микрорайона до пересечения с улицей Загородных.

Водителей просят планировать свой маршрут заранее и соблюдать правила дорожного движения.

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