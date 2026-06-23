В Мегионе за долги арестовали учебный автодром автошколы

Фото: УФССП России по ХМАО - Югре

Ученики одного из автодромов города Мегиона могут столкнуться с трудностями. Если автошкола найдет на оплату долгов более 200 тысяч рублей, то приставы с молотка пустят автодром и выполнять фигуры будет негде.

По данным УФССП по ХМАО-Югре, в отделении судебных приставов Мегиона на сегодня в отношении автошколы возбуждено 11 исполнительных производств на сумму более 200 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель арестовал имущество должника – учебный автодром. У руководителя автошколы есть 10 дней для оплаты долга. Если в течение этого срока задолженность не будет погашена, автодром продадут с торгов, а вырученные от его продажи средства пойдут на погашение задолженности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сургуте двое рыбаков на моторной лодке врезались в опору ЛЭП и убились

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.