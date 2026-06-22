Фестиваль «Местные» объединил тысячи жителей и гостей Ханты-Мансийска

Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Хантоса».

В Ханты-Мансийске 20 июня прошел фестиваль сотворчества горожан «Местные». Он собрал тысячи неравнодушных жителей и гостей окружной столицы. Каждый смог поучаствовать в мастер-классах, попробовать северную кухню, послушать авторские песни и даже изготовить собственный фестивальный наряд.

В парке имени Бориса Лосева развернулись девять интерактивных площадок, где гости всех возрастов могли выбрать для себя занятие по душе. Талантливые югорские исполнители обеспечили музыкальное сопровождение фестиваля, а спеть самим можно было вместе с «Хором горожан». Особой изюминкой стала площадка «Местная кухня», где повара дали попробовать вкуснейшие северные лакомства и поделились югорскими кулинарными секретами, которые легли в основу сборника семейных рецептов.

Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Хантоса».

В березовой роще работали сразу несколько тематических зон. Одной из ключевых стала инсталляция «Вырастешь – поймешь». На площадке воссоздали атмосферу детства с уютными чаепитиями и дворовыми играми. По соседству прошла «Тихая вечеринка» – там горожане танцевали в наушниках, выбирая собственный музыкальный ритм.

Ещё одной точкой притяжения стала «Мастер-классная», где гости создавали памятные сувениры с локальной символикой, а по соседству местные умельцы на площадке «Ремесленный круг» демонстрировали свои изделия.

Не остались без внимания и самые юные гости фестиваля – для них работали интерактивные площадки, а ребята постарше с удовольствием участвовали в творческих занятиях.

Фестиваль «Местные» – совместный проект Центра современных горожан «Культштаб» и программы «Родные города» компании «Газпром нефть». Он реализуется при поддержке администрации Ханты-Мансийска и «Газпромнефть-Хантоса».

– На фестивале гости и жители Ханты-Мансийска открыли город и регион по-новому. Здесь каждое представление и мелодия напомнили: наша сила – в уникальности, в том, что делает нас по-настоящему местными. Мы хотели, чтобы каждый посетитель фестиваля почувствовал: Ханты-Мансийск – это не точка на карте, а дом, который мы создаем сообща, – отметила директор программы социальных инвестиций «Родные города» Ярина Сугакова.

Руководитель фестиваля сотворчества горожан «Местные» Каролина Шибко объясняет успех фестиваля тем, что он стал общим детищем – всех неравнодушных горожан, организаторов и партнёров события.

– Тысячи людей вновь собрались в парке, но было ощущение, что мы все – одна большая семья. Такое единение происходит благодаря совместному творчеству и смелости горожан: петь в хоре, быть артистом театра, строить арт-объект. Мы сделали этот фестиваль вместе, поэтому он принес столько радости не только организаторам, но и участникам мастерских, их мужьям и женам, детям, бабушкам. Это стало нашим общим детищем, которое рождено в нашем доме – городе Ханты-Мансийске, где мы все абсолютно точно местные! – сказала она.

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