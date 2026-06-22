Энергетики выполнили ремонт подстанции для надежного электроснабжения первого когалымского месторождения

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Энергетики выполнили плановый ремонт высоковольтной подстанции, которая обеспечивает электроэнергией Повховское месторождение нефти в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Специалисты «Россети Тюмень» провели комплексное техническое обслуживание силового трансформатора мощностью 40 МВА. На ключевом оборудовании заменены высоковольтные вводы 110 кВ, выполнена ревизия запорной арматуры и установлены новые термодатчики. Кроме того, энергетики проверили системы охлаждения и отобрали пробы трансформаторного масла для анализа диэлектрических свойств. Отмечается, что в качестве новых комплектующих использовались материалы российского производства.

Работы велись в рамках производственной программы, главной целью которой является подготовка электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг. На повышение надежности электроснабжения Повховского месторождения, положившего начало когалымской нефти, системообразующая сетевая организация направила более 2 млн рублей.