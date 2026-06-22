Актер Олег Гаас из Нижневартовска исполнит роль ведущего в шоу «Погоня» на ТНТ

Фото: пресс-служба канала ТНТ

10 июня стартовали съемки второго сезона шоу «Погоня», где звёздные участники будут соревноваться в скорости, выносливости, смекалке и умении принимать решения под давлением. Действие развернется на знаковых площадках Москвы и Подмосковья, где беглецам предстоит заключать союзы, рисковать ради денег и решать, кого спасать, а кого подставить.

В каждой серии 15 знаменитостей окажутся в масштабном городском «забеге» на выживание. Они должны продержаться до финального свистка и не попасться команде ловцов в чёрных костюмах. До финала дойдут не все, а денежный приз достанется только самым быстрым, хитрым и хладнокровным участникам. Более того, сумма выигрыша будет зависеть только от них самих.

Ведущими второго сезона вновь станут актёры, спортсмены, экстрасенсы, блогеры, победители и финалисты различных реалити-шоу Олег Гаас и Вячеслав Чепурченко. Среди участников нового сезона: L’One, Илья Ковальчук, Никита Нагорный, Олег Шепс, Максим Лутчак, Никита Джигурда, Наталия Медведева, Леон Кемстач, Антон Богданов, Natan, Денис Власенко, Арина Аверина, Михаил Башкатов и другие.

- Меня удивило, как участники из взрослых людей превращаются в детей. Они вспоминают дворовые игры, догонялки, казаки-разбойники, и у них появляется настоящий детский азарт выиграть. Ещё меня удивила реакция на ловцов: сначала их воспринимают несерьезно, а потом становится по-настоящему страшно - как будто оказываешься в “Матрице”. В новом сезоне зрителей ждут новые участники, и будет интересно наблюдать, как любимые герои справляются с такими условиями. При этом “Погоня” остаётся не реалити-шоу, а спортивной игрой, где важны не только физическая подготовка, но и хитрость, стратегия и интуиция, – прокомментировал актер из Нижневартовска и ведущий шоу Олег Гаас.

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