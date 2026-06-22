Власти Нижневартовска рекомендуют быть готовыми к паводку и переехать к родственникам

Фото: администрация Нижневартовска

По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 22 июня, уровень воды в реке Оби составляет 961 сантиметр. За сутки вода поднялась на один сантиметр. Затопление территорий продолжается. По данным Управления по делам ГО и ЧС Нижневартовска в настоящее время в городе выявлено 163 подтопленных участка.

Власти рекомендуют жителям быть готовыми к возможному подтоплению земельных участков на территории СОТ в районах РЭБ флота и Старого Вартовска, а также рассмотреть возможность переезда и размещения на случай подтопления/затопления у родственников, знакомых или в пункте временного размещения (ПВР). Особенно советуют заранее побеспокоиться семьям с детьми, многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам.

Также важно подумать, куда деть на время паводка домашних и сельскохозяйственных животных.

Спасатели ежедневно проводят профилактические рейды в садово-огороднических товариществах и разъясняют жителям, как действовать при подтоплении территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Югре 22 июня Обь и протока Лангепас затопили 321 участок и один дачный дом

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.