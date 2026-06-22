В Сургуте на День молодежи вновь перекроют дороги

Фото: администрация Сургута

С наступлением тепла в Сургуте почти каждые выходные перекрывают дороги из-за проведения массовых мероприятий. Так будет и в ближайшие выходные. Так, 28 июня, на День молодежи в Сургуте ограничат движение транспорта из-за праздничных мероприятий.

По данным городской администрации, с 14:00 до 18:00 будет перекрыт участок улицы Университетской от пересечения с проспектом Ленина до перекрестка с проспектом Пролетарским. Кроме того, с 11:00 до 23:00 для движения закроют проезд от перекрестка улицы Университетской и проспекта Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом. В обход пойдут многие автобусные маршруты: №10, 13, 26, 37, 61, 112 и 115.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и относиться с пониманием к ограничениям.

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