В Югре 22 июня Обь и протока Лангепас затопили 321 участок и один дачный дом

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре поделилось на паводковой ситуацией в регионе на 14 часов 22 июня. Обь поднялась еще на один сантиметр и превысила критический уровень. Протока Лангепас также продолжает топить дачные участки.

На сегодня в Югре подтоплены 321 участок, один дачный дом, есть три перелива воды через дороги. По данным спасателей, река Обь на сегодня подтопила 163 приусадебных участка в 14 СОТ, один дачный дом и три участка перелива автодорог в районе двух СОТ Нижневартовска. Она же затопила 12 приусадебных участков в одном СОТ Нижневартовского района, с.п. Зайцева Речка, 80 приусадебных участков в одном СОТ Мегиона и три земельных участка с. Былино.

Протока Лангепас затопила 63 приусадебных участка в двух СОТ Лангепаса. За сутки под воду ушли еще 8 участков. При этом угрозы жизнедеятельности населения нет.

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